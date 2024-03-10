За добу українській військові ліквідували ще 900 окупантів, — Генштаб

За добу Сили оборони знищили ще 900 російських загарбників. Загальні втрати РФ в Україні склали 424 060 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 424060 (+900) осіб,
- танків ‒ 6731 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12850 (+27) од,
- артилерійських систем – 10466 (+38) од,
- РСЗВ – 1015 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 709 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41),
- крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 1672 (+6)
Дані уточнюються.