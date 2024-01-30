По Харкову ударив “шахед”, - Терехов

Ввечері 30 січня росіяни ударили по Харкову “шахедом”.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Він додав, що росіяни вдарили по району житлової забудови, є пожежа на місці потрапляння.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Обстріл Харкова 23 січня 2024 року
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Вранці 23 січня російська армія вдарила по Харкову під час масованого ракетного обстрілу України. Внаслідок обстрілу загинули більше 10 людей. Поранення отримали ще понад 60 харків'ян.
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24 січня роботи на місці зруйнованої п’ятиповерхівки було завершено. 25 січня в Харкові оголошено днем жалоби.
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