Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Трамп — техаський король
Трамп — техаський король
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСуспільствоВійна

По Харкову ударив “шахед”, - Терехов

Росіяни вдарили по району житлової забудови.

По Харкову ударив “шахед”, - Терехов
Пошуково-рятувальна операція після обстрілу Харкова, 23 січня 2024 року
Фото: ДСНС України

Ввечері 30 січня росіяни ударили по Харкову “шахедом”.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він додав, що росіяни вдарили по району житлової забудови, є пожежа на місці потрапляння. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Обстріл Харкова 23 січня 2024 року

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies