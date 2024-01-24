Великобританія запропонувала ФРН вирішення проблеми з передачею Україні ракет Taurus, - ЗМІ

Великобританія запропонувала Німеччині план, який дозволить не передавати Україні ракети Taurus.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання Handelsblatt.
Згідно з інформацією від "дипломатів і урядовців", план полягає в тому, що Лондон передасть Україні свої Storm Shadow, натомість отримає від Берліну далекобійні крилаті ракети Taurus.
Великобританія, начебто, кілька тижнів тому запропонував такий план ФРН, але подальший розвиток подій наразі невідомий.
У канцлера Німеччини коментувати повідомлення відмовились.
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Уряд України продовжує діалог з Берліном щодо можливої передачі крилатих ракет Taurus.
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Нещодавно виробник німецьких ракет Taurus запевнив, що зможе швидко поповнити запаси у разі передачі їх Києву. У компанії спростували думку, що запаси ракет у разі постачання їх Україні не можуть бути швидко відновлені.
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Водночас план внести на розгляд Бундестагу спільний законопроєкт щодо ракет Taurus від усіх фракцій залишається у силі. Найімовірніше, голосування за документ відбудеться до 22 лютого 2024 року.
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Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил бундесверу. Вони здатні навіть з великих висот і відстаней вражати цілі на віддаленні до 500 км і, зокрема, руйнувати бункери.