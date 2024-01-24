Великобританія запропонувала ФРН вирішення проблеми з передачею Україні ракет Taurus, - ЗМІ

Повідомляється, що Лондон запропонував свій план кілька тижнів тому.

Великобританія запропонувала Німеччині план, який дозволить не передавати Україні ракети Taurus.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання Handelsblatt.

Згідно з інформацією від "дипломатів і урядовців", план полягає в тому, що Лондон передасть Україні свої Storm Shadow, натомість отримає від Берліну далекобійні крилаті ракети Taurus.

Великобританія, начебто, кілька тижнів тому запропонував такий план ФРН, але подальший розвиток подій наразі невідомий.

У канцлера Німеччини коментувати повідомлення відмовились.