Енергетикам вдалося заживити близько 260 тисяч родин.

У Києві повністю відновили електропостачання після російської атаки.

"Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога. Енергетики повернули електропостачання в Святошинський, Шевченківський, Подільський, Оболонський райони Києва", – повідомили у ДТЕК.

Енергетикам вдалося заживити близько 260 тис родин, які залишились без електропостачання через ранкові обстріли.