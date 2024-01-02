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У Києві повністю відновили електропостачання після російської атаки

Енергетикам вдалося заживити близько 260 тисяч родин.

У Києві повністю відновили електропостачання після російської атаки
Фото: EPA/UPG

У Києві повністю відновили електропостачання після російської атаки.

"Київ повністю зі світлом після масштабної атаки ворога. Енергетики повернули електропостачання в Святошинський, Шевченківський, Подільський, Оболонський райони Києва",  – повідомили у ДТЕК.

Енергетикам вдалося заживити близько 260 тис родин, які залишились без електропостачання через ранкові обстріли.

 

  • Раніше повідомляли про пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Внаслідок атаки знеструмлено понад 250 тисяч споживачів.
  • Крім того, через російські обстріли столиця України частково була без водопостачання. 
  • Вранці 2 січня російська армія після дронової атаки на Україну запустила ракети. Загинули щонайменше четверо людей: двоє в Київській області, одна в Києві і одна в Харкові. Поранені понад 90. Вибухи пролунали в Харкові та в Києві. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Тривога тривала з 5:59 до 9:49. Основним напрямком удару стала столиця.
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