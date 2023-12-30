Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)

Ввечері 30 грудня Росія атакувала Херсон і Харків.
Херсон
За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під обстріл потрапив житловий будинок обласного центру. В результаті ворожої атаки одна людина загинула.
Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що у Корабельному районі загорівся будинок.
Оновлення. Згодом Мрочко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району загинула жінка 59 років. Вона перебувала в будівлі, яка була зруйнована. Таким чином кількість жертв збільшилася до двох осіб.
Харків
Міський голова Харкова Ігор Терехов написав у телеграмі про серію вибухів у місті.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали понад шість ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині Харкова.
"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань", - зазначив Синєгубов.
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни стріляли по місту з району Білгорода, із ЗРК С-300.
Оновлення. Ігор Терехов написав у телеграмі про "приліт" у житловий будинок в центрі Харкова.
"Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", - зазначив міський голова Харкова.
На час вибухів у Харкові тимчасово зупинили потяги в метро, передає "Суспільне". Це запобіжний захід, щоб не довелося виводити пасажирів з тунелів, якби не вистачило напруги.
Поліція повідомила про щонайменше чотирьох поранених.
Керівник Харківської ОВА зазначив, що станом на 19.56 медики надають допомогу уже вісьмом людям. "Усі госпіталізовані, 4 особи - стан середній, 4 - у легкому стані", - повідомив Синєгубов.
Він додав, що пошкоджені лікувальної установи, багатоквартирні житлові будинки, магазини та інші громадські місця і транспорт. "Виключно цивільна інфраструктура!", - наголосив очільник області.
Оновлено, 20:27. Попередньо - загиблих немає. Маємо на даний момент 14 постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Пізніше стало відомо про 16 постраждалих.
За попередньою інформацією - 5 із них вже у лікарні.