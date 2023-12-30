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Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)

У Херсоні відомо про двох жертв. У Харкові, попередньо, загиблих немає, 16 людей поранені.

Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
Фото ілюстративне
Фото: змі окупантів

Ввечері 30 грудня Росія атакувала Херсон і Харків.

Херсон

За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, під обстріл потрапив житловий будинок обласного центру. В результаті ворожої атаки одна людина загинула.

Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що у Корабельному районі загорівся будинок.

Оновлення. Згодом Мрочко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району загинула жінка 59 років. Вона перебувала в будівлі, яка була зруйнована. Таким чином кількість жертв збільшилася до двох осіб.

Харків

Міський голова Харкова Ігор Терехов написав у телеграмі про серію вибухів у місті. 

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали понад шість ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині Харкова.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань", - зазначив Синєгубов.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що росіяни стріляли по місту з району Білгорода, із ЗРК С-300. 

Оновлення. Ігор Терехов написав у телеграмі про "приліт" у житловий будинок в центрі Харкова. 

"Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", - зазначив міський голова Харкова.

На час вибухів у Харкові тимчасово зупинили потяги в метро, передає "Суспільне". Це запобіжний захід, щоб не довелося виводити пасажирів з тунелів, якби не вистачило напруги.

Поліція повідомила про щонайменше чотирьох поранених.

Керівник Харківської ОВА зазначив, що станом на 19.56 медики надають допомогу уже вісьмом людям. "Усі госпіталізовані, 4 особи - стан середній, 4 - у легкому стані", - повідомив Синєгубов.

Він додав, що пошкоджені лікувальної установи, багатоквартирні житлові будинки, магазини та інші громадські місця і транспорт. "Виключно цивільна інфраструктура!", - наголосив очільник області.

Оновлено, 20:27. Попередньо - загиблих немає. Маємо на даний момент  14 постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Пізніше стало відомо про 16 постраждалих

За попередньою інформацією - 5 із них вже у лікарні.

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