Понад 20 загиблих та близько 200 поранених внаслідок російської атаки (оновлено)

В Києві кількість загиблих зросла до семи осіб.

Внаслідок наймасовішої атаки по території України, яку вчинила Росія 29 грудня, у 16 областях пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Станом на 13.00 відомо про загибель 18 людей, ще 132 особи поранені.

Як повідомили у Нацполіції, наслідки обстрілу російськими загарбниками станом на 13.00 є такими:

У м. Дніпро п'ять осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський.

п'ять осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський. У Харківській області - 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.

- 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення. На Запоріжжі внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені.

внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені. В Одеській області загинуло двоє людей, 27 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.

загинуло двоє людей, 27 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди. На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 – були поранені.

внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 – були поранені. У м. Києві загинули троє людей, 22 – травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.

загинули троє людей, 22 – травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області. Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок.

Поліцейські разом з рятувальниками та нацгвардійцями ліквідовують наслідки атаки ворога, надають допомогу людям.

О 13.21 стало відомо про більшу кількість жертв у Дніпрі.

"Через влучання по Дніпру, на жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина. Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію", – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Об 14.09 начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що кількість жертв ранкового удару зросла до шести.

О 14.33 у Київській МВА повідомили, що збільшилась кількість травмованих. "Станом на 14:30 в Києві, внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи, постраждало 29 осіб. Дані можуть ще уточнюватися", – зазначили у відомстві.

О14.43 стало відомо про те, що у Києві з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох. Пошуково-рятувальна операція триває", – повідомили у КМВА.

О 15.41 начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко написав про збільшення кількості загиблих осіб до 7. Додав, що наразі відомо про 13 травмованих людей. Роботи на місцях влучання ворожих ракет продовжується.

О 15.45 начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що від удару постраждали 30 осіб, зокрема двоє дітей. 16 людей госпіталізували. Згодом він додав, що жертвою російської атаки став Віктор Кобзистий – баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу.

О 16.57 мер Києва Віталій Кличко повідомив,що тіла ще трьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі протягом кількох останніх годин. Кількість загиблих у результаті ранкової атаки на столицю зросла до 7 людей.

О 18.09 стало відомо про ще одного загиблого у Києві.

"Станом на 18.00 з-під завалів складського приміщення в Щевченківському районі врятували 8 постраждалих. Та дістали 9 тіл загиблих. Пошук людей під завалами триває ", - повідомив Кличко.

У КМВА додали, що станом на 17.50 відомо про 30 постраждалих.

О 19.15 рятувальники Дніпра повідомили про завершення рятувальної операції.

"Всі займання ліквідовано. Загинуло 6 осіб, поранено 30 людей, з яких 1 дитина. На місцях ракетних ударів працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим", - написали у відомстві.