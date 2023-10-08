Головне за суботу, 8 жовтня: 33 бойові зіткнення на фронті, понад 700 загиблих в Ізраїлі

33 бойові зіткнення, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, події на Близькому Сході. Яким запам’ятається 592-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 33 бойових зіткнення.

Українські бійці відбили низку атак російських окупантів на п'яти напрямках фронту.

На Куп’янському наші військові відбили три атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському - чотири атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. На Бахмутському - всі атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському - всі атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському - 13 атак окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ворог завдав шістьох авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби та два склади боєприпасів противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 жовтня – в нашій новині.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров вперше після призначення побував під Бахмутом, зустрівся з військовими та ознайомився зі ситуацією на передовій.

Унаслідок другого за день обстрілу Херсона важко поранено 11-річну дівчинку, повідомили в Офісі генпрокуратури.

“8 жовтня 2023 року близько 15:45 російські військові вдруге за день обстріляли приміське селище міста Херсона, ймовірно з артилерії”, − йдеться у повідомленні.

11-річна дівчинка отримала множинні осколкові поранення, перелом руки та травму голови, її госпіталізовано. Стан дитини важкий, медики борються за її життя.

В Ізраїлі загинули дві українки, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, загиблі тривалий час проживали в країні. "Консули надають необхідну консульську допомогу, підтримують зв‘язок із родичами", - додав речник.

Раніше в посольстві України в Ізраїлі повідомили, що українська сторона працює над тим, аби тіла загиблих перевезли на батьківщину.

Інформація про поранених або зниклих безвісти наших співвітчизників поки що відсутня.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за надання чинності пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни.

Тепер ЦАХАЛ має повну свободу дій, проте він зобовʼязаний доповідати політичному керівництву.

Востаннє цей пункт застосовувався 1973 року, у війну Судного дня. Цей пункт передбачає, що "держава не розпочинатиме війну і не вживатиме значних військових дій, які можуть з високим ступенем ймовірності призвести до війни, окрім як у разі відповідного рішення уряду".

"Політико-безпековий кабінет учора ввечері затвердив воєнний стан і, відповідно, проведення значних бойових дій. Це згідно зі статтею 40 Основного Закону про Уряд. Війна, нав’язана Державі Ізраїль через смертоносний терористичний напад із сектора Газа, почалася 7 жовтня 2023 року о 06:00", - пише пресслужба канцелярії прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Більше інформації – в новині.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих в Ізраїлі від атак ХАМАСу за два дні ескалації зросла до щонайменше 700 осіб, повідомив телеканал KAN. 2150 поранено, з них 300 у важкому стані.

Серед загиблих - мирні жителі та десятки поліцейських і військових.

Зі свого боку, палестинські офіційні особи кажуть, що у Смузі Гази було вбито понад 300 людей, не уточнюючи: йдеться про цивільних чи про бойовиків.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!