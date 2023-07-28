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Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)

Подробиць поки не повідомляють.

Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Фото: ДСНС

Російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі.

Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов.

Він повідомив, що оперативно-рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків.

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“Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники - воєнні злочинці. І вони будуть покарані”, - наголосив нардеп.

Оновлено 22:00 Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська ракета у Дніпрі влучила також у будівлю СБУ.

Оновлено 21:47: “Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб”, - повідомив голова МВС Ігор Клименко. 

Він додав, що на місці працюють рятувальники та поліцейські, проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.

Мер Дніпра Борис Філатов не повідомляє подробиць, крім лаконічного “П@дари”.

Нагадаємо, 26 травня окупанти обстріляли медзаклад в Дніпрі. Генштаб повідомив, що загарбники завдали ракетного удару двічі. Спершу використали сім ракет С-300/С-400. Потім вдарили по медичному закладу, використавши "Іскандер". Загалом атака забрала життя чотирьох людей.

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