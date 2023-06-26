ЄС введе санкції проти іранських прокурорів через порушення прав людини

Європейська рада додасть семеро іранців до санкційного списку ЄС за порушення прав людини.

Про це пише Reuters.

Нові списки, зокрема, включають прокурорів, відповідальних за судові процеси проти страчених протестувальників, повідомили у Раді.

Також обмеження ведуть проти регіонального командира Революційної гвардії, який контролював дії проти протестувальників.

Нагадаємо, у квітні Рада Євросоюзу ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо восьми осіб та однієї компанії, які відповідальні за серйозні порушення прав людини в Ірані. Санкції застосували, зокрема, щодо іранського постачальника послуг мобільного зв'язку Ariantel, який причетний до спостереження за телекомунікаціями для придушення інакодумства у країні. Під обмежувальні заходи потрапили депутати іранського парламенту, члени Корпусу вартових ісламської революції (КІР) та Кооперативного фонду КВІР (орган, який відповідає за управління інвестиціями КВІР).

Усього обмежувальні заходи застосували наразі до 211 фізичних та 35 юридичних осіб.