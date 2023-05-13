Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
Джерело (не)знань: історія України у європейських шкільних підручниках
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
ГоловнаСуспільствоВійна

У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у промзону (оновлено)

Інформація уточнюється.

У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у промзону (оновлено)

У суботу ввечері під час повітряної тривоги у Тернополі пролунали вибухи. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав людей перебувати в укриттях. Наразі відомо про влучання у промисловій зоні міста. 

Про це повідомляє Суспільне. 

Оновлено 23:39. За попередньою інформацією голови Тернопільської облради Михайла Головка, є приліт у промзону Тернополя.

“Поки лунає тривога - будьте в укриттях”, – наголосив Головко. 

О 23:09 Труш звернувся до жителів Тернопільщини із закликом не публікувати фото та відео і не коментувати напрямки можливих звуків вибуху.

“Зараз в місті та області працюють спеціалісти. Всю інформацію повідомимо згодом. Довіряйте лише офіційним джерелам”, – написав Труш. 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, сьогодні після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies