У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у промзону (оновлено)

У суботу ввечері під час повітряної тривоги у Тернополі пролунали вибухи. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав людей перебувати в укриттях. Наразі відомо про влучання у промисловій зоні міста.

Про це повідомляє Суспільне.

Оновлено 23:39. За попередньою інформацією голови Тернопільської облради Михайла Головка, є приліт у промзону Тернополя.

“Поки лунає тривога - будьте в укриттях”, – наголосив Головко.

О 23:09 Труш звернувся до жителів Тернопільщини із закликом не публікувати фото та відео і не коментувати напрямки можливих звуків вибуху.

“Зараз в місті та області працюють спеціалісти. Всю інформацію повідомимо згодом. Довіряйте лише офіційним джерелам”, – написав Труш.

Нагадаємо, сьогодні після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога.