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У Києві відбувається прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)

Герой України загинув у бою під Бахмутом. 

У Києві відбувається прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
Фото: hromadske

У Києві на Майдані Незалежності почалося прощання з наймолодшим Героєм України – Дмитром Коцюбайлом (позивний Да Вінчі). Захисник загинув у бою під Бахутом унаслідок осколкового поранення в шию.

Вшанувати памʼять героя, серед інших, прийшли президент України Володимир Зеленський та премʼєрка Фінляндії Санна Марін, пише NV.

Учора прощання із військовим відбулося в його рідному селі – Бовшеві Івано-Франківської області, сьогодні вранці – в Михайлівському Золотоверхому Соборі. 

27-річний Коцюбайло воював проти російських окупантів із 2014 року. Був молодшим лейтенантом, очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади.

Боротьба за державу для нього почалася в 18-річному віці, коли він із Майдану пішов на фронт. 

У 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет України. У 2021 році був удостоєний найвищою державної відзнаки – Золотої зірки і звання Героя України. До повномасштабної війни Коцюбайло був командиром 1-ї штурмової роти добровольчого корпусу "Правий сектор". 

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