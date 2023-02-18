Іще 1010 окупантів ліквідувала Сили оборони за минулу добу

Українські захисники ліквідували іще 1010 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Станом на 18 лютого російська армія втратила в Україні орієнтовно 142270 осіб.
Серед інших втрат рашистів:
- танків ‒ 3303 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6533 (+13) од,
- артилерійських систем – 2326 (+4) од,
- РСЗВ – 469 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 243 (+2) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+3),
- крилатих ракет ‒ 871 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 223 (+2).
Нагадаємо, у Міноборони Великобританії повідомили, що втрати армії Росії та "групи Вагнера" складають до 200 000 осіб, переважно завдяки роботі артилерії.
А за даними Білого дому, наразі в Україні загинуло вже понад 30 тисяч солдатів ПВК "Вагнер".