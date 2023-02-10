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Дві російських ракети перетнули кордон з Молдовою та Румунією, – Залужний

Після цього вони повернулися у український повітряний простір.

Дві російських ракети перетнули кордон з Молдовою та Румунією, – Залужний
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео з тг-каналу Андрія Нєбитова

Під час сьогоднішньої масованої атаки дві російських ракети перетнули кордон України з Молдовою, потім – із Румунією, після чого повернулися в український повітряний простір.

Про це в Телеграм заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря", – повідомив він.

Румунія є країною-членом НАТО. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП повідомив, що українські військові мали змогу збити ці ракети, але не зробили це через ризики і загрози населенню іноземних держав. 

Він додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору третіх країн. 

Нагадаємо, що в січні російські ракети утретє впали на території Молдови. Їх довелося підривати. До того уламки ракет падали на молдовську території у жовтні та грудні. 

Також у січні у Румунії на узбережжі Чорного моря виявили двигун ракети, що є елементом російської ракети зенітно-ракетного комплексу “Панцир-С1”.

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