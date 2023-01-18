У авіакатастрофі в Броварах загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, його заступник і державний секретар

Фото: колаж ЛБ Денис Монастрирський, Євген Єнін та Юрій Лубкович (праворуч)

Унаслідок падіння вертольота МВС у Броварах загинуло керівництво МВС. Міністр, перший заступник міністра і державний секретар. Про це в Телеграм повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Станом на 10:30 – 18 загиблих, у тому числі троє дітей, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Відомо про 29 поранених, серед яких – 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога", – заявив він у Телеграм.

"Гелікоптер ДСНС розбився. На борту перебували девʼять осіб. Серед них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін, а також державний секретар міністерства", – повідомила речниця Національної поліції Марʼяна Рева.

Попередні причини катастрофи зʼясовуються.

Спершу повідомляли про 16 загиблих. Водночас Київська ОВА повідомляла про 17 жертв, з них двоє – діти.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила", – заявив він.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Міністром внутрішніх справ України є Денис Монастирський. Його перший заступник – Євген Єнін. Держсекретар МВС – Юрій Лубкович.

Падіння вертольоту відбулося біля дитячого садка та житлового будинку.