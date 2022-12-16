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У Києві зупинили рух метро

Підземні станції працюють як укриття. 

У Києві зупинили рух метро
Фото: kyivcity.gov.ua/

У Києві повністю зупинили рух метро на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.

Про це повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко.

"Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях! Про відновлення руху повідомимо додатково", – написав він. 

Вибухи в столиці під час повітряної тривоги були зафіксовані в трьох районах: Голосієвському, Дніпровському та Деснянському. Частково вони повʼязані з протиповітряною обороною. 

Сьогодні, 16 грудня, Росія вчинила нову масовану ракетну атаку на українську енергетичну інфраструктуру. Харків і Полтава повністю знеструмлені. 

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