У Києві зупинили рух метро

У Києві повністю зупинили рух метро на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.

Про це повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко.

"Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях! Про відновлення руху повідомимо додатково", – написав він.

Вибухи в столиці під час повітряної тривоги були зафіксовані в трьох районах: Голосієвському, Дніпровському та Деснянському. Частково вони повʼязані з протиповітряною обороною.

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