По Запоріжжю завдано 15 ударів (оновлено)

Під час масованої ракетної атаки зранку 16 грудня по Запоріжжю було завдано 12 ракетних ударів. Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолі Куртєв.

"Кляті рашисти атакують Запоріжжя. Завдано вже близько 12 ракетних ударів", - написав він у телеграмі.

Оновлено. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про завдання близько 15 ракетних ударів по регіону.

"Наразі відомо про півтора десятка прильотів російських ракет. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - написав він у телеграмі.

За його словами, працюють всі відповідні служби.

Також Старух закликав громадян приготуватись до можливих тимчасових обмежень на час відновлення пошкодженої інфраструктури.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої ракетної атаки у низці регіонів спрацювала ППО. Попри це є влучання у Харкові, у трьох районах Києва та у Кривому Розі.