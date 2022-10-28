За добу ліквідовано 480 окупантів, – Генштаб

Також у ворога поменшало техніки.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 28 жовтня орієнтовно склали 69700 осіб. За минулу добу ліквідовано 480 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Підрахунки уточнюються.

Інші втрати:

танків – 2640 (+9)

бойових броньованих машин – 5378 (+14)

артилерійських систем – 1698 (+8)

РСЗВ/MLRS – (+0)

засоби ППО – 192 (+0)

літаків – 272 (+1)

гелікоптерів – 251 (+2)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3)

крилаті ракети – 351 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4088 (+10)

спеціальна техніка – 151 (+1)

Нагадаємо, за даними Генштабу, на правобережжя Херсонської області прибули до 1000 нових мобілізованих росіян. Вони вирішили оселитися в залишених українцями будинках.