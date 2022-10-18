Росіяни влучили по житловому будинку в Києві, - КМДА
Росіяни влучили по житловому будинку в Києві, - КМДА
Унаслідок ворожої атаки дронами загинуло четверо киян, серед них – вагітна жінка (оновлено)
Унаслідок ворожої атаки дронами загинуло четверо киян, серед них – вагітна жінка (оновлено)
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
На Хмельниччині і Тернопільщині було чути вибухи
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги , - Кличко (оновлено)
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Помер відомий український політик Борис Беспалий
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
Укроборонпром анонсував відповідь на іранські безпілотники росіян
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
​Росія завдала два ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
ГоловнаСуспільствоВійна

На півдні знищено 22 окупантів та два склади боєприпасів ворога

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 250 вогневих завдань.

На півдні знищено 22 окупантів та два склади боєприпасів ворога
Фото: Bochkala Ukraine fights

В операційній зоні на Південнобузькому напрямку українська авіація завдала 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

“Отримано підтвердження про втрати ворога у кількості 22 рашистів, 4 танків, 2 мінометів”, – йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ знищили самохідну крупнокаліберну гаубицу “Акація”, зенітно-ракетний комплекс “Тор-М2” та три одиниці авто-бронетехніки. 

Крім того, знищено два склади боєприпасів окупантів в Бериславському районі. 

Пошкоджено ще один танк, самохідну гаубицю “Мста-С” та РСЗВ “Град” та чотири одиниці авто-бронетехніки.

Нагадаємо, Збройні сили України 16 жовтня знищили ще 320 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в України близько 65 320 військових.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також