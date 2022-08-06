У Костянтинівці рятувальники витягли з-під завалів та заблокованих квартир сімох людей.

Цієї ночі російськи вели інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку та завдали ударів по містах у відносному тилу.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Після півночі росіяни двічі обстріляли Костянтинівку, знищивши під’їзд в одній з багатоповерхівок міста. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів та заблокованих квартир сімох людей. Одна людина була поранена, але, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих.

Ще одним обстрілом росіяни пошкодили одну зі шкіл міста – без постраждалих.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Ніч минула напружено в Авдіївській, Мар’їнській та Очеретинській громадах. У Красногорівці пошкоджено п'ять приватних будинків, у Первомайському снаряди влучили поряд із крамницею – тут росіяни застосували касетні боєприпаси. Інформація щодо постраждалих у цих трьох громадах наразі не надходила.

Ракетного удару росіяни завдали по Кураховому – влучили у школу та житлові будинки. Ще одну школу пошкодили у смт Курахівка. Інформації про постраждалих не надходило.

Фото: Донецька ОВА

Під російські обстріли потрапила Дружківка. В результаті пошкоджено п'ять житлових будинків, але без загиблих та поранених.

"Росіяни продовжують бити по цивільних та нищити соціальну інфраструктуру. Залишатися в області – небезпечно! Вкотре закликаю всіх виїхати до більш безпечних регіонів України. Це – відповідально!", - наголосив Кириленко.

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, російські окупанти ведуть наступ на Донецькому напрямку за допомогою штурмової авіації, продовжують завдавати ударів по військових та цивільних об’єктах.