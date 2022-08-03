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У МВС розповіли, як працюватме державний портал розшуку дітей

Платформа допомагатиме оперативно збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни. 

У МВС розповіли, як працюватме державний портал розшуку дітей

У Міністерстві внутрішіх справ України розповіли, як працюватиме державний портал розшуку дітей "Діти війни" childrenofwar.gov.ua.

Інформаційна платформа допомагатиме оперативно збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни

Окрім поширення статистичних та згодом аналітичних даних, ресурс стане місцем єдиного звʼязку для батьків, свідків злочинів проти дітей та представників правоохоронних органів. 

Портал дозволяє оперативно подавати звернення у правоохоронні органи: Національну поліцію України, Офіс Генерального прокурора, а також до Національного інформаційного бюро.

Сайтом можуть скористатися як батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини, так і усі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них. 

За словами заступника Міністра внутрішніх справ України, капітана поліції Катерини Павліченко, всі звернення з порталу будуть реєструватися, перевірятися, передаватися компетентним підрозділам територіальних органів поліції для проведення певних процесуальних дій, будуть відкриватися кримінальні провадження і вноситися до ЄРДР (ред. - Єдиного реєстру досудових розслідувань), будуть вживатися слідчі і оперативні дії з метою встановлення місцезнаходження дитини.

Нагадаємо, в Україні з’явиться реєстр психологів, що вміють працювати з постраждалими від насильства дітьми. Спеціалісти, що увійдуть до реєстру, допомагатимуть правоохоронним органам розслідувати злочини проти дітей, а також суду під час судового розгляду за участю дитини.

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