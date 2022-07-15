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13 жертв ракетної атаки на Вінницю ще не ідентифіковані, 18 людей зникли безвісти, – ОВА

Мама чотирирічної загиблої Лізи прооперована і перебуває у важкому стані. 

13 жертв ракетної атаки на Вінницю ще не ідентифіковані, 18 людей зникли безвісти, – ОВА
Фото: ДСНС

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов навів дані щодо загиблих і постраждалих від цинічної ракетної атаки, яку Росія вчора вчинила на обласний центр.

Станом на ранок відомо про 23 жертви, з них троє – діти. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані, написав він у телеграм.

Також не ідентифіковані тіла 11 дорослих. 

Одна з загиблих малюків – чотирирічна Ліза. Її мати жива, вона у важкому стані. 

"У лікарнях – 73 постраждалих. 18 – у розшуку зниклих безвісти", – повідомив голова ОВА.

Фото: ДСНС

Оновлення. У ДСНС навели інформацію станом на 8:30 ранку. 71 людину особу (в т.ч. три дитини) госпіталізовано, за медичною допомогою звернулося 117 осіб, залишаються зниклими 18 осіб.

Нагадаємо, вчора після 10 ранку російська армія випустила ракети по Вінниці. Дві з них збила ППО, три влучили в центральну частину міста. Місецм атаки стали цивільні обʼєкти: будинок побуту, парковка поруч, житлові будинки, офісні будівлі. 

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