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Україна веде переговори з США щодо постачання далекобійних ракет для HIMARS

Наразі Україна таких ракет не має.

Україна веде переговори з США щодо постачання далекобійних ракет для HIMARS
Фото: Угруповання Об'єднаних сил

Представники України ведуть переговори із США стосовно надання Україні далекобійних ракет для HIMARS.

Про це в ефірі телемарафону повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

“На всіх рівнях наша держава веде переговори з представниками США щодо необхідності надання нам ракет більшої дальності для HIMARS”, - сказав Веніславський.

Він додав, що зараз ЗСУ має ракети, які стріляють на відстані до 70 км. Втім, США мають ракети, здатні вражати об'єкти на набагато більшій відстані.

“Тому я думаю, що є всі шанси пробити це та отримати далекобійні ракети. Але зараз ми їх ще не маємо”, - стверджує Веніславський.

Раніше повідомлялось, що США надішлють Україні військового обладнання ще на 400 млн доларів, включаючи чотири ракетні системи HIMARS

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