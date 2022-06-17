Більше 10 людей отруїлись в Києві шаурмою, - Держпродспоживслужба

Всі вони купували шаурму в одному місці.

Станом на 15:30 сьогодні, 17 червня, зареєстровано 13 випадків харчового отруєння шаурмою в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

“Усім хворим встановлено діагноз гостра кишкова інфекція. У одного хворого лабораторно підтверджено діагноз сальмонельоз”, - повідомили в Держпродспоживслужбі.

Уточнюється, що усі вони напередодні придбали шаурму у павільйоні за адресою просп. Бажана, 3 у Києві.

Наразі ятку з продажу шаурми зачинено, продовжуються заходи зі збору інформації.

Нагадаємо, фермери тимчасово окупованого Мелітополя обробили черешню, яку в них крадуть російські загарбники. Вона викликала масове захворювання у крадіїв.