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На Львівщині пролунали вибухи, - Козицький (оновлено)

Ракетний удар росіяни завдали по Стрийському району.

На Львівщині пролунали вибухи, - Козицький (оновлено)
Фото: facebook/Максим Козицький

Сьогодні ввечері, 1 червня, росіяни завдали ракетних ударів по Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Пізніше Козицький зазначив, що ракетний удар росіян був завданий по об’єкту транспортної інфраструктури. 

В результаті удару двоє людей були поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. 

"На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема", - додав пізніше Козицький. 

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин уточнив, що постраждалих серед залізничників немає.

"Затримуються три пасажирські поїзди. Вони знаходяться в безпечних місцях, пасажирам нічого не загрожує. І на всякий випадок уточнюю: інформація про удар по Бескидському тунелю не відповідає дійсності", - зазначив Камишин.

Оновлення. Як повідомили в Укрзалізниці, у дорозі наразі затримуються два пасажирські поїзди:

  • № 13 Солотвино – Київ,
  • № 145 Львів – Ужгород.

Нагадаємо, 25 квітня, близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області.

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