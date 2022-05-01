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В Одесі з пам’ятника гармати з фрегата "Тигр" прибрали табличку "Слава російській зброї"

"Єдина російська зброя, яка може бути в Одещині – це зброя, які ці "недовояки" кинуть на полі бою".

В Одесі з пам’ятника гармати з фрегата "Тигр" прибрали табличку "Слава російській зброї"
Гармата з фрегата "Тигр"
Фото: uk.wikipedia.org

В Одесі з пам’ятника гармати з фрегата "Тигр" зняли табличку з надписом "Слава російській зброї".

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Табличка біля всім відомого пам’ятника "Слава ворожій зброї" прибрана назавжди. Єдина російська зброя, яка може бути в Одещині – це зброя, які ці "недовояки" кинуть на полі бою, і яка стане нашими трофеями", - сказав він.

Гармата з британського фрегата "Тигр", що затонув на мілині поблизу Одеси під час Кримської війни, встановлена на Думській площі навпроти будівлі міськради. Її встановили перед будівлею міської думи як символ потужності російської армії.

У 2004 році гармату відреставрували українські фахівці й здійснили сигнальний залп.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі перейменували понад 30 вулиць та провулків, назви яких були пов’язані з Росією.

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