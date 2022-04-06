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Мінцифри підбило підсумки санкції проти РФ за останню добу

Від населення країни-агресора відвертається увесь цивілізований світ. 

Мінцифри підбило підсумки санкції проти РФ за останню добу
Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України узагальнило інформацію щодо запроваджених країнами та компаніями санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.

Зокрема, найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв Intel повністю зупиняє роботу в Росії. Раніше вона заявляла про припинення постачання своєї продукції, а зараз вирішила остаточно закрити всі бізнес-процеси.

Окрім того, 

  • програмістів із РФ та РФ відсторонили від всесвітнього конкурсу Google;
  • Airbnb заборонив російським та білоруським громадянам бронювати житло по всьому світу;
  • розробник системних рішень для корпоративних та домашніх користувачів із роботи з жорсткими дисками, резервного копіювання даних, Acronis International GmbH зупинив діяльність у Росії;
  • ірландський виробник будматеріалів Kingspan йде з російського ринку;
  • французька торговельна мережа Auchan припиняє інвестиції та поставки в Росію: зокрема не будуть відкриватися нові магазини;
  • американська металургійна корпорація Alcoa, 8-ма у світі щодо величини виробництва алюмінію, припинила роботу в Росії;
  • Австралія та Японія заборонили експорт предметів розкоші у РФ.

Раніше стало відомо, що Канада розширила санкційний список проти російських олігархів.

Своєю чергою Нова Зеландія оголосила про застосування 35-відсоткових мит на весь імпорт з Росії, а також про запровадження заборони на експорт продукції, пов'язаної зі стратегічними галузями.

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