Мінцифри підбило підсумки санкції проти РФ за останню добу

Міністерство цифрової трансформації України узагальнило інформацію щодо запроваджених країнами та компаніями санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.
Зокрема, найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв Intel повністю зупиняє роботу в Росії. Раніше вона заявляла про припинення постачання своєї продукції, а зараз вирішила остаточно закрити всі бізнес-процеси.
Окрім того,
- програмістів із РФ та РФ відсторонили від всесвітнього конкурсу Google;
- Airbnb заборонив російським та білоруським громадянам бронювати житло по всьому світу;
- розробник системних рішень для корпоративних та домашніх користувачів із роботи з жорсткими дисками, резервного копіювання даних, Acronis International GmbH зупинив діяльність у Росії;
- ірландський виробник будматеріалів Kingspan йде з російського ринку;
- французька торговельна мережа Auchan припиняє інвестиції та поставки в Росію: зокрема не будуть відкриватися нові магазини;
- американська металургійна корпорація Alcoa, 8-ма у світі щодо величини виробництва алюмінію, припинила роботу в Росії;
- Австралія та Японія заборонили експорт предметів розкоші у РФ.
Раніше стало відомо, що Канада розширила санкційний список проти російських олігархів.
Своєю чергою Нова Зеландія оголосила про застосування 35-відсоткових мит на весь імпорт з Росії, а також про запровадження заборони на експорт продукції, пов'язаної зі стратегічними галузями.