У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Військові показали відео знищення ворожих вертольтів в Чорнобаївці
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
Росія витратила майже всі запаси ракет і намагається виробляти їх цілодобово, – Генштаб
Росія витратила майже всі запаси ракет і намагається виробляти їх цілодобово, – Генштаб
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві затримали посібника окупантів із совєтським паспортом

Ним виявився раніше судимий за майнові злочини мешканець Шевченківського району, 1957 року народження.

У Києві затримали посібника окупантів із совєтським паспортом
Фото: npu.gov.ua

У Києві затримали посібника російських окупантів, який сприяв диверсійно-розвідувальним групам. Чоловікові загрожує до семи років розбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Затриманим виявився раніше судимий за майнові злочини мешканець Шевченківського району, 1957 року народження. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

"Ми провели невідкладний обшук за місцем мешкання затриманого. У ході слідчих дій виявили та вилучили сім одиниць вогнепальної зброї, зокрема гвинтівок з оптичними прицілами, понад 25 одиниць холодної зброї, близько 3 000 набоїв різного калібру, а також автоматичну зброю військового зразка", - розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Фото: npu.gov.ua

У диверсанта вилучили шеврони окупаційних військових формувань, паспорти часів СРСР, а також літературу пропагандистського та військового характеру.

Фото: npu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Окрім того, співробітники Служби безпеки України перевіряють його на причетність до вчинення злочинів проти основ Національної безпеки України.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який залишав знаки російським військовим біля пожежної частини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також