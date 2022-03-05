Росія запустила 500 ракет та ввела в Україну 92% військ, зібраних для вторгнення, - BBC

За даними Пентагону, основний наступ військ РФ на північ від Києва все ще знаходиться приблизно за 25 км від міста.

Російська Федерація запустила понад 500 ракет з початку вторгнення в Україну, наразі 92% зібраних для нападу військ зараз перебувають на території нашої країни.

Про це заявив журналістам ВВС високопосадовець Міністерства оборони США, передає "Європейська правда".

За інформацією Пентагону, основний наступ російських військ на північ від Києва все ще знаходиться приблизно за 25 км від міста.

Російські війська також знаходяться приблизно за 10 км від центрів Чернігова та Харкова.

На півдні тривають запеклі бої в Херсоні, Миколаєві , а також на північний схід від Одеси. При цьому США не вважають, що Москва має намір оточити Маріуполь із півночі та з узбережжя.

У Пентагоні наголосили, що штурм Запорізької АЕС демонструє "нерозсудливість" російського вторгнення, але, за оцінками США, витоку радіоактивних речовин від станції поки що немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія здійснила військове вторгнення в Україну. Наразі триває дев’ята доба героїчного протистояння російським окупантам. Основні зусилля окупанти зосереджують на оточенні Києва та послабленні спротиву в близьких до столиці населених пунктах. Раніше Генштаб ЗСУ також озвучив п'ять змін у тактиці ворога.

Президент Володимир Зеленський весь час знаходиться у столиці. Він підтримує Українців, а його офіс намагається якнайчастіше публікувати офіційну інформацію про події.

Впродовж останнього тижня на Зеленського було скоєно три замахи, про це повідомило британське видання The Times. Для цього замовники відправили на завдання два угруповання - ПВК Вагнера і чеченський спецназ. У виданні зазначають, що скоїти вбивство завадили "антивоєнні елементи у Федеральній службі безпеки Росії".

Російські ЗМІ тим часом повідомили, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін вже тиждень не з'являвся в Кремлі. Росіяни припускають, що він може знаходитися в бункері на Уралі.