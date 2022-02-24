Ракети вдарили по центру військового Управління, аеродромах, військових складах, у Києві, Харкові, Дніпрі

МВС України оголосило про початок вторгнення військ РФ на територію України.

"Щойно ракети завдали ударів по центру військового Управління, аеродромах, військових складах, у Києві, Харкові, Дніпрі. Ідуть артилерійські обстріли кордону", – зазначено в повідомленні у Telegram.

Путін оголосив наступ на Україну о 5 ранку. Він назвав це "військовою операцією".

Хроніка обстрілів: