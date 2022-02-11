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Ексдиректор "Оператора ринку" привласнив 2,15 млн гривень через виплату собі премій

НАБУ повідомило про завершення розслідування.

Ексдиректор "Оператора ринку" привласнив 2,15 млн гривень через виплату собі премій
Фото: Lb.ua

Колишньому директору державного підприємства "Оператор ринку" повідомили про завершення розслідування за його підозрою у заволодінні 2,15 млн грн.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Наразі захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і скерування його до суду.

Слідство встановило, що впродовж 2019-2020 років посадовець, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволодів коштами державного підприємства через видання наказів про виплату йому заохочувальних виплат на загальну суму у 2,15 млн грн.

В грудні 2021 року йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 5 ст. 191 КК.

У НАБУ зазначили, що зібраних матеріалів достатньо для початку процесу відшкодування збитків, завданих держпідприємству діями його екскерівництва. 

"Для цього держпідприємство може подати цивільний позов у рамках кримінального провадження. Національне бюро неодноразово звертало увагу ДП на необхідність почати цей процес. Однак, позов й досі не подано, що суперечить інтересам держави, яка втрачає можливість своєчасного відшкодування завданої майнової шкоди",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ДП "Оператор ринку", створене у 2019 році на базі ДП "Енергоринок", відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

20 грудня минулого року НАБУ повідомило підозру позаштатному раднику міністра енергетики Германа Галущенка. Зазначалося, що йому інкримінують заволодіння 2,15 млн гривень в період перебування на посаді директора державного підприємства "Оператор ринку" у 2019-2020 роках.

За даними аналітичної системи YouControl, у цей час директором ДП "Оператор ринку" був Володимир Євдокімов. Він був позаштатним радником міністра Галущенка з травня 2021 року.

Наступного дня після оголошення підозри Міністерство енергетики заявило, що Євдокімов уже не є радником міністра, і пообіцяло сприяти об'єктивному розслідуванню щодо його діяльності.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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