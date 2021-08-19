Український військовий загинув на Донбасі сьогодні, 19 серпня. У результаті ворожого обстрілу він отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Як зазначається у ранковому зведенні, станом на 7:00 зафіксовано вже три обстріли з боку російських окупантів.

Зокрема, у напрямку Новоолександрівки ворог вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник стріляв з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорка окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

Минулої доби в зоні ООС було зафіксовано три обстріли з боку російських найманців.

Так, поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Нагадаємо, удень 18 серпня окупанти на Донбасі не стріляли. Учора бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.