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Під Офісом президента збирається протест через вирок Стерненку

Поліція оглядає речі учасників. 

Під Офісом президента збирається протест через вирок Приморського суду Одеси активісту Сергію Стерненку. Сьогодні його його було засуджено до конфіскації половини майна і семирічного позбавлення волі у справі про викрадення людини у 2015 році

На підтримку активіста було оголошено акцію на 20:00. За словами кореспондента LB.ua безпосередньо вхід на Банкову перекритий. Правоохоронці оглядають речі, після чого пропускають до будівлі ОПУ.

Фото: LB.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Анастасія Іванців

Фото: Анастасія Іванців

Нагадаємо, що самого Стерненка просто з зали суду доставили у СІЗО. Він вважає справу політично вмотивованою. Активіста визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності) та напад з метою заволодіння чужим майном. 

Мова йде про справу щодо викрадення Сергія Щербича, який у 2015 році став місцевим депутатом від проросійської партії "Родіна". Щербича викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату. Постраждалий написав заяву проти Стерненка, після чого активіста, який на той час очолював одеський "Правий сектор", заарештували. Через декілька днів Апеляційний суд випустив Стерненка під заставу. Розслідування тяглося аж до нині. 

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