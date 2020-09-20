У королівській родині Саудівської Аравії стався розкол через Ізраїль
У королівській родині Саудівської Аравії стався розкол через Ізраїль
"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду
"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду
Поліція затримала чоловіка, який напав на Балуха (оновлено)
Поліція затримала чоловіка, який напав на Балуха (оновлено)
На "жіночому марші" у Мінську почались масові затримання (оновлено)
На "жіночому марші" у Мінську почались масові затримання (оновлено)
Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію
Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію
Лещенко заявив, що Тимошенко подала стосовно нього позов до суду
Лещенко заявив, що Тимошенко подала стосовно нього позов до суду
Єрмак сподівається, що ВР змінить постанову про місцеві вибори
Єрмак сподівається, що ВР змінить постанову про місцеві вибори
​​В Офісі президента озвучили умови проведення виборів в ОРДЛО
​​В Офісі президента озвучили умови проведення виборів в ОРДЛО
Кравчук підтримує перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Австрії
Кравчук підтримує перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Австрії
ГоловнаСуспільствоПодії

На київському підприємстві стався вибух, двоє людей постраждали

За попередньою інформацією, вибух стався під час зварювальних робіт.

На київському підприємстві стався вибух, двоє людей постраждали
Фото: hk.npu.gov.ua

Внаслідок вибуху на підприємстві у Голосіївському районі Києва постраждали двоє людей. Про це повідомили в обласній поліції

Інцидент стався близько 16 години у неділю на вулиці Пирогівський шлях.

"За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху.

Подію зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.

Нагадаємо, кілька днів тому у ресторані на Андріївському узвозі в Києві прогримів вибух. Двоє людей постраждали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також