На київському підприємстві стався вибух, двоє людей постраждали

За попередньою інформацією, вибух стався під час зварювальних робіт.

Внаслідок вибуху на підприємстві у Голосіївському районі Києва постраждали двоє людей. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався близько 16 години у неділю на вулиці Пирогівський шлях.

"За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху.

Подію зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.

Нагадаємо, кілька днів тому у ресторані на Андріївському узвозі в Києві прогримів вибух. Двоє людей постраждали.