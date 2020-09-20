На київському підприємстві стався вибух, двоє людей постраждали

Внаслідок вибуху на підприємстві у Голосіївському районі Києва постраждали двоє людей. Про це повідомили в обласній поліції.
Інцидент стався близько 16 години у неділю на вулиці Пирогівський шлях.
"За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.
На місці події поліцейські проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху.
Подію зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.
Нагадаємо, кілька днів тому у ресторані на Андріївському узвозі в Києві прогримів вибух. Двоє людей постраждали.