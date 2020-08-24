Ветерани почали Марш незалежності у Києві

Ветерани російсько-української війни проводять Марш Незалежності у центрі Києва.

Хода почалася об 11.00 з парку Шевченка. Марш пройде Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Учасники ходи також планують вшанувати загиблих героїв біля Стіни Пам'яті у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. На Майдані Незалежності на 14.00 заплановане віче.

Люди одягнені у національний одяг, тримають українські прапори. Є також активісти з біло-червоно-білими білоруськими стягами.

В окрему колону стали військові капелани.

Марш незалежності або Марш захисників Вітчизни на День Незалежності проводять в Україні вдруге як альтернативу офіційним державним заходам. Минулоріч ходу відвідало більше людей, ніж офіційні заходи.

Нагадаємо, під час промови президент Володимир Зеленський пояснив, чому на День Незалежності в Україні не проводять військовий парад. Президент вважає, що місце військової техніки зараз на сході.