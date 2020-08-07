ЦГЗ опублікував попередній новий розподіл на карантинні зони — до червоної потрапили Луцьк і Тернопіль (оновлення)

Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області потрапили в оновлену червону карантинну зону.

Відповідна інформація розміщена на сайті Центру громадського здоров'я.

Оновлення. Спочатку на мапі Харків було позначено червоною зоною, однак через годину ЦГЗ оновив дані. Харків став зеленим, натомість Луцьк і Тернопіль — червоними. Також зі списку найсуворіших обмежень виключили Костопільський район Рівненської області.

До помаранчевої зони потрапили:

Тисменицький район Івано-Франківської області та Івано-Франківськ

Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський райони Львівської області та місто Львів

Любешівський і Луцький райони Волинської області

Бережани та Бучацький район Тернопільщини

При цьому на сайті МОЗ заявили, що офіційні дані про визначення рівня епідемічної безпеки поширення COVID-19 затверджуються лише за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Результати засідання будуть оголошені після 17:45.

Оновлено. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу зазначив, що з 8 серпня Луцьк із "червоної" зони буде переведено до "помаранчевої". Тернопіль, у свою чергу, буде переведено до "жовтої зони". Але остаточне рішенння буде прийняте у вівторок, 11 серпня.

Нагадаємо, що новий розподіл за карантинними обмеженнями діє з 1 серпня. Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.