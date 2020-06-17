В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
Елена Зеленская госпитализирована в киевскую больницу
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Депутатам представили новую кандидатку на главу МОН
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Минздрав обнародовал список стран, по приезду из которых обязательна самоизоляция
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Зеленский подал в суд на Пояркова
Зеленский подал в суд на Пояркова
В Киеве из-за проникновения человека в тоннель останавливали "красную" ветку метро (обновлено)
В Киеве из-за проникновения человека в тоннель останавливали "красную" ветку метро (обновлено)
Андрей Ермак: «Не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри прошиты на подкорке. И у Президента, и у меня»
Андрей Ермак: «Не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри прошиты на подкорке. И у Президента, и у меня»
ГлавнаяОбществоЖизнь

Военные под Одессой испытали крылатые ракеты "Нептун" с боевой частью

После запуска серийного производства, они могут стать весомым оружием сдерживания.

Военные под Одессой испытали крылатые ракеты "Нептун" с боевой частью
крылатые ракеты "Нептун"
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В среду, 17 июня, на полигоне "Алибей" в Одесской области продолжились государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Главной особенностью испытаний комплекса в этот раз была стрельба с боевой частью.

Отмечается, что ракеты "Нептун" - перспективная украинская разработка. В случае запуска серийного производства, они могут стать весомым оружием сдерживания, поскольку способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные.

Кроме того, данные ракеты - управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

"Чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей, разработаны РК-360 МЦ «Нептун». Это - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневой и радиоэлектронной противодействия противника", - отметили в Генштабе.

Фото: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, береговой противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" разрабатывается конструкторским бюро "Луч".

Боеприпасом для  "Нептуна" выступает новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.

В апреле этого года ВСУ провели испытания ракетный комплекс "Нептун" без боевой части.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также