В сети появилось новое видео, демонстрирующее попадание ракеты в рейс 752 Тегеран - Киев до его падения, в результате которого погибли 176 человек.

Оно опубликовано в твиттере американского ресурса BNO News.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT — BNO News (@BNONews) January 9, 2020

Указывается также, что это видео было проверено New York Times, который говорил с человеком, который снял его.

Ранее источники Newsweek из Пентагона и разведки заявили, что Иран мог ошибочно сбить самолет МАУ. Также о вероятности попадания в самолет ракеты Ирана со ссылкой на источники написали CNN и CBS News.

В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности такой версии.

Напомним, точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований. СНБО Украины рассматривает семь версий авиакатастрофы, среди которых – поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.