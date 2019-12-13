Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Героиня статьи «Котоматерь» Ольга обратилась в LB.ua с просьбой помочь ей в содержании приюта для кошек и собак. Женщина уже не один год пытается в одиночку содержать приют, где обитает более 200 кошек, а в 2019 году стало 50 собак.

Приют по словам Ольги, приблизился к критичной точке. Женщине нечем платить за корм и коммунальные услуги. Накопилось много долгов.

В частности, поставщику корма Ольга должна больше 48 тысяч гривен за уже поставленную продукцию. Из прошлых пожертвований Ольга частично оплатила задолженность, но из-за нехватки средств набежала новая.

Кроме того, сложная ситуация с оплатой коммунальных услуг. За электроэнергию по состоянию на 21.11.19 Ольга должна заплатить почти 38 тысяч гривен. Приют находится под угрозой отключения от электроэнергии. Это значит, что приготовление пищи, обогрев помещений и их освещение станет невозможным. Отопление в питомнике электрическое. Есть также задолженность за воду, вывоз мусора, газ.

Женщина всех, кто может, помочь ей справиться с задолженностью и удержать приют на плаву.

Ранее Ольга просила редакцию передать огромную благодарность читателям LB.ua: "Только благодаря вам мы продолжаем существовать. Появились добрые люди, которые построили вольер, сделали второй этаж в "кошатнике", купили обогреватели, регулярно помогают оплачивать долги за корма и покупать лекарства в критических ситуациях. Пожалуйста, передайте вашим читателям, что я кланяюсь им в ноги в три погибели за то, что помогают нам, и очень прошу продолжать нас поддерживать".

Ольга рассказывает, что иногда ей удается помочь даже животным из других приютов, у которых нет денег на то, чтобы провести больным питомцам срочные операции. "Не только себе-себе-себе, - говорит Ольга. - Если мы самые нужные лекарства уже купили, а в другом приюте животное умирает, стараемся часть средств перенаправить туда". Также Ольга подкармливает и подлечивает бездомных животных.

После очередной публикации с ней связались не только жители Украины, но наши соотечественники из-за рубежа - читатели LB.ua. Женщина из Америки и мужчина из Сингапура с помощью международной службы денежных переводов переслали Ольге пожертвования на содержание котов.

Вместе с тем, потребность в деньгах остается - ведь в месяц на содержание приюта уходит не менее 30 тыс грн.

"В январе, когда были сильные морозы, я подобрала на улицах еще много животных, которых повыбрасывали из домов. Кого-то, почти окоченевшего, пришлось отдирать от асфальта. Других находила "свежими", не успевшими примерзнуть. Больше десятка устроила к себе, остальных распихала к знакомым девочкам в мини-приюты с обещанием помогать", - сказала хозяйка приюта.

"И собак в тяжелейшем состоянии собирали, в том числе, таких, которые вообще между жизнью и смертью - собираемся выхаживать", - добавила она.

У Ольги остаются значительные долги за корм для животных - поставщик ждет, но рассчитаться необходимо. Появились новые потребности: покупать лекарства, которые не продают в долг, стерилизовать - хотя бы кошек, лечить глаза.

"Большое спасибо тем, кто помогает. Чем больше людей отзывается, тем больше возможностей помочь большему числу животных", - отметила Ольга.

Фото: Макс Требухов

В декабре "котоматерь" рассказывала о состоянии своего приюта:

"Сейчас есть много новых кошек. Подбираю котят то на трассе, то на свалке, то на вокзалах - люди оставляют. Недавно на перроне подобрала двухмесячного щенка, нельзя было его там оставлять", - рассказала женщина.

Ольга не раздает своих животных другим людям из-за того, что большинство из них - хронически больные или калеки и требуют постоянного специального ухода. Но иногда коты умирают от серьезных недугов. Их места занимают новые. Затраты Ольги на лекарства и корм остаются очень высокими.

Хозяйка приюта ранее продала квартиру и переехала из Киева в область, где купила частный дом. Ее домашний приют теперь насчитывает около 200 котов и кошек и 14 собак. К тому же, она подкармливает и опекает уличных животных.

Фото: Макс Требухов

Раньше у Ольги было несколько десятков кошек. Но в последнее время, по ее словам, люди стали выбрасывать больше животных – в связи с переездами или из-за того, что, якобы, не способны их прокормить из-за подорожания продуктов.

«Я не сужу, так как не знаю, какая у людей ситуация. Эти животные, которых выбрасывают - да, встречаются и худые, но, в основном, они упитанные, чистые и перепуганные - видно, что из квартиры на улице оказались», - рассказала она.

Когда она жила в Киеве, котов подбрасывали ей под подъезд, зная, что она не оставит четвероногих на улице.

«Брошенные домашние коты постоять за себя не могут, поэтому становятся легкой добычей для собачек. А некоторые специально натравливают своих собак на котов», - объясняет Ольга. Она просила не называть место, где она живет теперь, чтобы избежать новых "подкидышей" - потому что ее приют уже перенаселен. И тем не менее, пытается спасать тех, кого видит на улице.

"Вот вчера возле Минского рынка кто-то вынес домашнюю ручную ласковую кошку с тремя котятами. Естественно, я забрала, потому что это до первой собаки или до первого урода", - приводит она пример.

Фото: Макс Требухов

Всех своих животных Ольга стерилизует и лечит по необходимости. На лекарствах не экономит.

«Тех, кто поздоровее - пристраиваю. А те, у кого хронические заболевания, или калеки - так и живут у меня», - рассказывает женщина.

Сейчас вместе с ней в доме обитают только котята, а для взрослых кошек и собак используется отдельное здание - наподобие летней кухни, плюс вольер. Волонтеры помогли Ольге построить вольер, оборудовали для кошек на зиму второй этаж. "Кошкин дом" утеплен и будет отапливаться. У собак в домике - своя комната, куда они могут зайти во время холодов.

Фото: Макс Требухов

Несмотря на помощь волонтеров, которым Ольга очень благодарна, ей постоянно нужна финансовая поддержка. Ольга, опекающая больше двух сотен животных, работать не может - коты и собаки полностью занимают ее время. Приют содержится полностью на пожертвования. Ольга постоянно переживает о том, будут ли у нее деньги на подопечных на следующую неделю или месяц.

"Корма они потребляют очень много, я беру самый дешевый - настолько все подорожало, что хотя бы этот купить. Плюс постоянно кого-то надо оперировать. Находятся то котята с выдранными глазами, то кошки с опухолью, то кишка вылезет у кого-то. То УЗИ надо кому-то сделать, то рентген. Это тоже все стоит денег", - говорит женщина.

"Почти каждую неделю я заказываю лекарства на сумму от 3 до 6 тысяч грн. Мешок корма 22 кг стоит 1150 грн, а таких мешков в месяц надо штук 6. Плюс два мешка мы отдаем тем, кто подкармливает уличных котов", - перечисляет навскидку "котоматерь".

Также есть проблема с оплатой "коммуналки" в доме - счета за газ, воду, электричество, накопившиеся за полгода, ей в этот раз оплатили небезразличные люди.

Желающие помочь котам могут перечислить деньги на содержание приюта домашнего типа на карту Приватбанка: НОМЕР КАРТОЧКИ (в связи с утерей) ИЗМЕНИЛСЯ - 5168 7573 0779 1626 (Добренко Ольга), тел.: 050-2471026.