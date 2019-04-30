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Епифаний встретился с Зеленским в Михайловском монастыре и подарил ему Библию (обновлено)

Митрополит поздравил будущего президента с Пасхой и победой на выборах.

Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Епифаний встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ в Фейсбуке.

"Избранный Президент Украины Владимир Зеленский и Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева", - говорится в сообщении.

Епифаний подарил Зеленскому репринт Острожской Библии
Фото: ze2019.com
Епифаний подарил Зеленскому репринт Острожской Библии

Подробности встречи пока не сообщаются.

В Министерстве культуры прокомментировали встречу новоизбранного президента и преедстоятеля ПЦУ, отметив, что это первая официальная встреча Зеленского после оглашения результатов выборов

"В эти минуты проходит встреча главы ПЦУ Епифания с новоизбранным президентом Зеленским. Прошу обратить внимание на два принципиальных момента. Во-первых, встреча началась через час после официального объявления результатов выборов, то есть де-факто это первая официальная встреча будущего главы государства, чью победу только что официально подтвердили. Во-вторых, Зеленский все свои встречи с религиозными лидерами страны начал именно с разговора с Блаженнейшим Епифанием. Разве оба эти момента не являются ярким свидетельством того, что надежды всех московских «пророков» и их украинских адептов на полное переформатирование украинского религиозной политики напрасны?", - написал в Фейсбуке руководитель департамента по делам религий Минкульта Андрей Юраш.

Обновление 17:55. После встречи с Зеленским Епифаний написал в своем Twitter, что будет молиться за успехи новоизбранного президента.

"Встретился с избранным Президентом Владимиром Зеленским. Буду молиться, чтобы Бог дал новому Главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Мы должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили", говорится в его сообщении.

Пресс-служба Зеленского в свою очередь сообщила, что митрополит Епифаний поздравил будущего президента с православным праздником Пасхи и победой на выборах.

Они говорили о проблемах, которые стоят перед Украиной, в частности о многолетнем конфликте на Донбассе, борьбе с коррупцией и бедностью.

В завершение встречи предстоятель ПЦУ подарил Зеленскому репринтное издание Острожской Библии - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на церковнославянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.

Напомним, ранее ПЦУ и ее предстоятель Епифаний поздравили Зеленского со Христовым Воскресением и избранием на пост главы государства.

30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. Так, во втором туре голосования победил шоумен Зеленский, который набрал 73,22%. Его оппонент действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

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