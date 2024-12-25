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У Києві затримали керівника партії, який вимагав $1 млн за вирішення «земельних питань»

За цю суму фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради.

У Києві затримали керівника партії, який вимагав $1 млн за вирішення «земельних питань»
У Києві затримали керівника партії
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці ліквідували масштабну злочинну схему в Київській міській державній адміністрації. "На гарячому" затримали керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із приватного підприємця хабар у 1 млн доларів США.

Як повідомили у СБУ на Офісі генпрокурора, в обмін на цю суму політик обіцяв «вирішити земельне питання», яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА.

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Зокрема, фігурант гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу з річкою Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади.

Йдеться про човнову станцію, яке знаходиться в прибережній зоні в Оболонському районі м. Києва у парку «Наталка». Товариство неодноразово безрезультатно намагалось отримати цю ділянку в оренду.

Втім посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.

В подальшому директор цього товариства за порадою знайомого звернувся за консультацією до адвоката з Одещини, який пообіцяв врегулювати питання із землею. Під час зустрічей адвокат повідомив, що у нього є зв’язки у Київській міській раді, та він зможе допомогти з виділенням в оренду товариству земельної ділянки 0,5 га строком на 25 років. Розв’язання цього питання він оцінив у 1 млн доларів США.

За цю суму фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради.

Затримали політика-адвоката у Києві "на гарячому", коли йому передали 900 тис. доларів США «авансу».

Вилучені гроші
Фото: СБУ
Вилучені гроші

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою із альтернативою застави у 38 млн грн.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зокрема, правоохоронці проводять обшуки в службових приміщеннях КМДА.

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