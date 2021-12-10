Компанія із орбіти Коломойського закупила у "Енергоатома" дешеву електроенергію для заводу, де облаштовано криптоферму - "Схеми"

Бізнесмен Ігор Коломойський облаштував на Запорізькому заводі феросплавів криптоферму для майнінгу криптовалюти. При цьому постачання електроенергії на завод забезпечувала компанія-трейдер з орбіти Коломойського, яка закупила електроенергію зі значною знижкою у державного "Енергоатома".

Про це повідомляють "Схеми".

За даними видання, у цьому році Запорізький завод феросплавів імпортув з Грузії та Китаю обладнання для майнінгу та допоміжні конструкції до нього на суму майже 750 мільйонів гривень. Таке обладнання, зокрема, використовується для виробництва найпопулярнішої криптовалюти – біткоїнів.

Запорізький завод феросплавів – один із найбільших у Європі виробників феросплавів (сплавів заліза з різними хімічними елементами), які використовуються в різних сферах металургії. Підприємство, в першу чергу, зараховують до сфери впливу саме групи «Приват» на чолі з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Як зазначають експерти, опитані журналістами “Схем”, найважливіше в майнінгу – це дешева електроенергія у великих об’ємах.

Напередодні того, як в Україну завезли партію спеціального обладнання, відбулися торги. Продавець – державний «Енергоатом-Трейдинг» (підрозділ державного "Енергоатому", оператора всіх атомних електростанцій України) – встановив стартову ціну у 1400 гривень за мегават-годину.

Зрештою, один покупець купив більшу частину виставленого обсягу електричної енергії, але дешевше. Замість початкової вартості у 1400 гривень, одна мегават-година обійшлася у 1150 гривень. Це компанія "Юнайтед Енерджі" – приватний трейдер з орбіти бізнес-імперії Ігоря Коломойського.

"Правила аукціону були не оптимальні та створювали умови для того, щоб фактично можна було маніпулювати та вирішувати, кому та за скільки віддавати ресурс. Це не було порушення законодавства, тому що як біржа, так і гравці – вони грали за правилами, які просто дозволяли таку можливість", – розповів експерт у галузі енергетики Олексій Михайленко.

Відповідно до інформації, наданої "Схемам" учасниками енергоринку, придбану на грудневому аукціоні електроенергію протягом пів року фірма "Юнайтед-Енерджі" постачала на низку підприємств з орбіти Ігоря Коломойського. Мова про період з січня по червень 2021 року. Серед цих підприємств – згаданий Запорізький завод феросплавів.

Як вдалось виявити журналістам, саме після завезення обладнання, завод почав збільшувати обсяги споживання електроенергії.

"Якщо взяти все завезене обладнання, включити його на всю потужність, і воно працюватиме 24 години на добу 7 днів на тиждень, то це може принести запорізькому заводу близько 80 біткоїнів на місяць. Сьогодні це – понад 4 мільйони доларів", - зазначає видання.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вказує на потенційні корупційни ризики у ситуації, коли приватне підприємство з орбіти олігарха має змогу купувати у держави електроенергію за нижчою ціною.

"Дійсно є ознака дуже серйозної корупції на ринку. Я думаю, що тут мають втрутитися правоохоронні органи, розібратися в цьому. Є певна інформація, що за цим стоїть Ігор Валерійович Коломойський», – сказав Омельченко.