Зеленський переїхав у Конча-Заспу

Президент України Володимир Зеленський повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані. Про це йдеться на сторінці Офісу президента у фейсбуці.

Голова держави у липні 2020 року продав будинок у с. Іванковичі в Київській області.

До того ж, Володимир Зеленський здійснив продаж земельної ділянки, на якій розташований проданий будинок.

Відповідна інформація відображена в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 7 липня 2020 року.

Президент України з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції "Конча-Заспа".

Нагадаємо, раніше голова держави особисто поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

У 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП у сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані впродовж 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.