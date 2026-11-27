Для запуску Спеціального трибуналу необхідно щонайменше шість ратифікацій, а для початку роботи Комісії з розгляду заяв — ще 13.

Глава МЗС України Андрій Сибіга обговорив із генсеком Ради Європи Аленом Берсе Спецтрибунал щодо російської агресії.

Як розповів український дипломат у соцмережі Х, Ален Берсе перебуває у Києві, і завтра він долучиться до вшанування пам'яті жертв Голодомору під час пам'ятних заходів.

«Російська агресія демонструє, наскільки важливими є історична пам'ять і справедливість. Злочини минулого ніколи не повинні повторюватися, а злочини сьогодення не повинні залишатися без покарання», – написав Сибіга і додав, що поінформував Берсе про ситуацію на фронті, посилення російських атак і наші дипломатичні зусилля задля досягнення миру. Також обговорили новий чотирирічний План дій Ради Європи для України вартістю близько 70 млн євро.

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«Особливу увагу приділили питанню притягнення до відповідальності. Я подякував пану Берсе за його особисте лідерство, завдяки якому створення Спеціального трибуналу та Комісії з розгляду заяв перейшло від планів до практичної роботи», – зауважив глава української дипломатії.

Сибіга нагадав, що цього тижня Верховна Рада схвалила приєднання України до Керівного комітету Спеціального трибуналу. Загалом 39 держав та організацій готові взяти участь у цій роботі.

Для запуску Спеціального трибуналу необхідно щонайменше шість ратифікацій, а для початку роботи Комісії з розгляду заяв – ще 13.

Український дипломат закликав усіх партнерів якнайшвидше завершити необхідні процедури, «щоб наступний рік став роком справедливості».

25 листопада Верховна Рада ухвалила Постанову про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

У липні уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи, а й повноцінну операційну фазу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Станом на травень 36 країн та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спецтрибуналу.