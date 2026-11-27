Глава МЗС України Андрій Сибіга обговорив із генсеком Ради Європи Аленом Берсе Спецтрибунал щодо російської агресії.
Як розповів український дипломат у соцмережі Х, Ален Берсе перебуває у Києві, і завтра він долучиться до вшанування пам'яті жертв Голодомору під час пам'ятних заходів.
«Російська агресія демонструє, наскільки важливими є історична пам'ять і справедливість. Злочини минулого ніколи не повинні повторюватися, а злочини сьогодення не повинні залишатися без покарання», – написав Сибіга і додав, що поінформував Берсе про ситуацію на фронті, посилення російських атак і наші дипломатичні зусилля задля досягнення миру. Також обговорили новий чотирирічний План дій Ради Європи для України вартістю близько 70 млн євро.
«Особливу увагу приділили питанню притягнення до відповідальності. Я подякував пану Берсе за його особисте лідерство, завдяки якому створення Спеціального трибуналу та Комісії з розгляду заяв перейшло від планів до практичної роботи», – зауважив глава української дипломатії.
Сибіга нагадав, що цього тижня Верховна Рада схвалила приєднання України до Керівного комітету Спеціального трибуналу. Загалом 39 держав та організацій готові взяти участь у цій роботі.
Для запуску Спеціального трибуналу необхідно щонайменше шість ратифікацій, а для початку роботи Комісії з розгляду заяв – ще 13.
Український дипломат закликав усіх партнерів якнайшвидше завершити необхідні процедури, «щоб наступний рік став роком справедливості».
- 25 листопада Верховна Рада ухвалила Постанову про приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
- У липні уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи, а й повноцінну операційну фазу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Станом на травень 36 країн та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спецтрибуналу.
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- Статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
- Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.