Вперше в історії двосторонніх відносин між Києвом та Монровією до України приїхала глава МЗС Ліберії Саша Бейсолоу Ньянті.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський.

«Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Ліберії Сарою Бейсолоу Ньянті подякував їй за участь у форумі Food from Ukraine. І сьогодні це перший в історії двосторонніх відносин візит керівника МЗС Ліберії до нашої країни. Сподіваємось, що він стане початком міцнішого партнерства між нашими державами», – повідомив він.

Політики обговорили можливі напрями, передусім в аграрній сфері, також в освіті та медицині.

«Вдячні Ліберії за її чітку позицію на підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Розраховуємо, що вона буде послідовною під час головування Ліберії у Радбезі ООН», – додав Володимир Зеленський.