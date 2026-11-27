Комітет Верховної Ради з питань свободи слова визначатиметься щодо можливої реакції на заяву головної редакторки «Української правди» Севгіль Мусаєвої про тиск на журналістів і керівництво редакції.

Про це в коментарі LB.ua повідомив голова комітету, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.

За його словами, власну позицію він оприлюднить упродовж дня, а рішення комітету ухвалюватимуть після того, як депутати зберуть інформацію – зокрема про те, чи надходили звернення до правоохоронних органів.

«Думаю, впродовж дня буде моя [реакція]. Потім зберемо інформацію, зокрема чи є звернення до правоохоронних органів щодо перешкоджання діяльності журналістам (ст. 171 ККУ) чи порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 ККУ), і будемо вирішувати щодо можливої реакції комітету», – сказав Юрчишин.

Нагадаємо, 27 листопада головна редакторка «Української правди» заявила про тиск на журналістів і керівництво редакції та сплановану медіакампанію проти видання. Вона повідомила, що поблизу осель батьків журналістів фіксували автомобілі з оперативними номерами, а з серпня в мережі телеграм-каналів «Труха» публікують матеріали, спрямовані проти УП та керівника відділу розслідувань Михайла Ткача.

Тиск у редакції пов’язують з роботою над матеріалами про голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.