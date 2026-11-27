Україна та Молдова узгодили спільні рішення для захисту басейну Дністра в умовах посухи та воєнних загроз.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Україна та Молдова узгодили спільні рішення для захисту басейну Дністра в умовах посухи та воєнних загроз.

Як повідомило Міністерство економіки та довкілля України, 2026 рік став серйозним випробуванням для басейну Дністра: забруднення нафтопродуктами та критичне маловоддя створили загрози для питного водопостачання, водної інфраструктури та річкових екосистем України й Молдови.

Країни провели шість позачергових засідань Дністровської комісії, щоб оперативно реагувати на виклики. Зазначається, що це дозволило узгоджувати необхідні дії для забезпечення потреб населення обох країн та спільні рішення щодо роботи Дністровського комплексного гідровузла.

Реклама

Ключовими питаннями сьомого засідання комісії, яке пройшло у Кишиневі, були подальші кроки для захисту водної інфраструктури, запобігання забрудненню та підвищення стійкості басейну Дністра до посух і воєнних загроз.

Також говорили про наслідки забруднення Дністра внаслідок російських обстрілів гідротехнічної інфраструктури Дністровського комплексного гідровузла та обговорили подальші заходи реагування.

Зазначається, що необхідно посилювати стійкість критичної водної інфраструктури України та Молдови до воєнних загроз, аварій і кліматичних викликів. Серед пріоритетів:

забезпечення резервних джерел водопостачання;

впровадження альтернативних технічних рішень і посилення захисту водозаборів;

удосконалення моніторингу кількості та якості води;

розвиток ощадливого водокористування та впровадження водозберігаючих технологій;

розгляд можливості обмеження водокористування в умовах маловоддя відповідно до національного законодавства.

Також країни домовилися внести зміни до Правил експлуатації Дністровського комплексного гідровузла, щоб забезпечити оптимальний режим роботи Дністровського водосховища в умовах маловоддя та посух.

29 листопада 2026 року виповнюється 14 років із дня підписання Договору між Кабіном України та урядом Молдови про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, який було підписано в Римі під час 6-ї сесії наради сторін Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер.