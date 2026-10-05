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7 жовтня Верховна Рада розгляне ключові законопроєкти для траншу ЄС

Йдеться зокрема про закон про внесення змін до митного, податкового та кримінального кодексів.

7 жовтня Верховна Рада розгляне ключові законопроєкти для траншу ЄС
ілюстративне фото
Фото: скріншот

7 жовтня відбудеться засідання Верховної Ради України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Депутати розглянуть ключові законопроєкти для траншу ЄС. Зокрема про внесення змін до митного, податкового та кримінального кодексів.

"На всі голоси у влади є і пройдуть без проблем. Жодного важливого антикорупційного законопроєкту немає", - зазначив нардеп.

  • Премʼєр-міністр України Сергій Корецький під час спілкування із журналістами розповів, що Україна ризикує недоотримати 29,5 млрд доларів від партнерів, якщо не встигне виконати взяті на себе зобовʼязання. За словами Корецького, уряд працює у максимально швидкому режимі, щоб до 15 жовтня виконати всі свої зобов’язання. 
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