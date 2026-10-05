7 жовтня Верховна Рада розгляне ключові законопроєкти для траншу ЄС

Йдеться зокрема про закон про внесення змін до митного, податкового та кримінального кодексів.

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7 жовтня відбудеться засідання Верховної Ради України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Депутати розглянуть ключові законопроєкти для траншу ЄС. Зокрема про внесення змін до митного, податкового та кримінального кодексів.

"На всі голоси у влади є і пройдуть без проблем. Жодного важливого антикорупційного законопроєкту немає", - зазначив нардеп.