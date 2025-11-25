Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаПолітика

Білий дім: переважна більшість пунктів "мирного плану" узгоджена

Дональд Трамп хоче, аби ця угода була укладена якомога швидше. 

Білий дім: переважна більшість пунктів "мирного плану" узгоджена
Речниця Білого дому Керолайт Левітт
Фото: скриншот відео

Переважна більшість пунктів "мирного плану" узгоджена.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Укрінформ.

“Тут усі оптимістично налаштовані стосовно того, що відбулося вчора в Женеві”, - запевнила Левітт.

Вона наголосила, що держсекретар Рубіо і спецпосланець Віткофф разом з усією командою опрацювали пункти “мирного плану” з 28 пунктів. Левітт підкреслила, що план розробили США за участі росіян та українців.

Речниця Білого дому додала, що українська сторона попрацювала над формулюваннями. 

“І потім, звісно, ми маємо переконатися, що інша сторона в цій війні – росіяни – також погодиться з ними”, - сказала Левітт.

Вона нагадала, що Дональд Трамп хоче, аби ця угода була укладена якомога швидше. 

“І він вірить, що його команда робить усе можливе, аби довести її до кінця”, - підсумувала Левітт.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies