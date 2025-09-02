Обмеження доступу до реєстрів: безпека чи спроба приховати майно корупціонерів?

LB.ua зібрав думки нардепів та прогнози юристів. Чи справді це захистить об’єкти ОПК? Та чи є ризики приховування нерухомості чиновників, для роботи розслідувачів та громадян, які при придбанні житла фактично можуть постраждати від шахраїв-забудовників.

Автори закону зі «Слуги народу» запевняють: це необхідно задля захисту інформації про об’єкти оборони та критичної інфраструктури.

Наприкінці серпня Верховна Рада ухвалила закон №11533 , який на період воєнного стану та ще рік після його скасування повністю обмежує електронний доступ до даних із низки публічних реєстрів Мін’юсту.

Фото: ЦНАП Довжанської територіальної громади

Що змінює закон?

Документ вносить зміни до Цивільного кодексу та кількох спеціальних законів — про реєстрацію прав на нерухоме майно, про держреєстрацію юросіб, ФОПів та ГО, про публічні е-реєстри, а також у сфері інтелектуальної власності.

Ухвалені обмеження стосуються саме електронної форми доступу до реєстрів (паперова форма за заявою заявника до нотаріуса, реєстратора, Міністерства юстиції — залишається. Однак на практиці вона довша і проблематична, про що детальніше нижче);

(паперова форма за заявою заявника до нотаріуса, реєстратора, Міністерства юстиції — залишається. Однак на практиці вона довша і проблематична, про що детальніше нижче); Також у реєстрах більше не показуватимуть точні адреси об’єктів нерухомості усіх юросіб — лишається лише область/район/місто;

об’єктів нерухомості усіх юросіб — лишається лише область/район/місто; Усі кадастрові номери земельних ділянок у відкритому доступі зникнуть;

у відкритому доступі зникнуть; У Державному земельному кадастрі на час війни та рік після не буде видно власників ділянок (витяг зможе отримати лише власник/користувач або нотаріус);

Також усі юрособи матимуть право вказувати будь-яку «контактну адресу» замість фактичної;

Головний автор закону, нардеп Ігор Фріс («Слуга народу») у спілкуванні з LB.ua розповів, що у первинній редакції пропонували закрити доступ до реєстрів ще й фізичних осіб. Але через публічну критику обмежилися лише юридичними особами. Та виключно з метою захисту оборонних і критичних об’єктів.

«Є велика проблема з тим, що наразі доступ до реєстрів відбувається в електронній формі через численні агрегатори, наприклад, Clarity, Open Data Bot та інші. Головне — без чіткої верифікації користувачів. Це означає, що ворог без ідентифікації може отримати дані про розташування будівель чи земельних ділянок, серед яких — оборонні підприємства», — розповів Фріс.

Фото: facebook/Народний депутат України Ігор Фріс - 84 округ Ігор Фріс

Справді, наприклад, на на платформі Clarity інформацію про фізичні та юрособи можна отримати кожному без проблем через е-mail та сплату online. Через Open Data Bot — вказавши додатково ПІБ, телефон. Але не факт, що саме персональні.

В «Дії» для громадян України — вже більш верифіковано — з допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП/BankID). Або порталом електронних сервісів Мін'юсту для платного витягу з ЄДР слід також авторизуватися, заповнити форму запиту, сплатити адміністративний збір та завантажити сформований документ у форматі PDF.

Фото: Анна Стешенко

На уточнююче питання LB.ua: чому б доті не закрити електронний доступ виключно для об`єктів ОПК та критичної інфраструктури, а не всіх без виключення юросіб, Фріс пояснив:

«Якщо закрити тільки їх, ворог відразу зрозуміє, де шукати. Тому ми обмежили доступ для всіх юросіб», — сказав Фріс.

Нардеп переконує: не буде жодних проблем отримати паперовий витяг з усіма адресами, кадастровими номерами юросіб. Плата за електронний і паперовий витяг — однакова. А доступ до електронних декларацій чиновників — і так залишається.

«Просто в умовах війни ми мусили знизити ризик витоку інформації», — додав він.

Його колега по фракції з оборонного комітету Ради Олександр Федієнко також підтримав закон:

«Я голосував і буду голосувати за будь-які закони, що обмежують доступ до даних оборонних чи критично важливих підприємств. Для мене ризик — це коли «розслідувач» викладає у Facebook фото з розташуванням об’єктів, а ворог завдає ракетного удару. А от ускладнення для журналістів чи бізнесу — це вже не ризик, а незручність».

Фото: facebook/Олександр Федієнко Олександр Федієнко

Опозиція: закон — «корупційна ширма»

Лише три депутати — Володимир Ар’єв («Європейська солідарність»), Ярослав Железняк («Голос») та колишній спікер Дмитро Разумков — голосували червоною кнопкою проти закону. В цілому закон підтримали фракція «Слуги народу» разом з «Батьківщиною» та депутатськими групами.

У коментарі LB.ua Ар’єв наполягав, що закриття доступу тільки до підприємств оборони було б зрозуміле.

«Але закрили всі. Це створить штучні перешкоди для журналістів-розслідувачів і громадського контролю. Тепер, замість прозорості, ми отримаємо повернення до бюрократії та можливість маніпуляцій», — сказав він.

Як колишній журналіст Ар’єв впевнений, у паперових запитах влада завжди може затягувати відповіді або відмовляти, особливо якщо справа стосується можливої корупції:

«Я пам’ятаю початок 2000-х, коли ми роками судилися до сірих віників за доступ до даних у паперовій формі. Відкриті е-реєстри це зруйнували. Тепер нас знову відкидають назад», — додав Ар’єв.

Фото: poltava.to Володимир Ар'єв

Нардеп також нагадав колезі Фрісу, що «в електронних деклараціях тих же депутатів чи чиновників немає повної інформації щодо адрес майна, земельних ділянок. Така можливість була лише через доступ до самих реєстрів».

Громадські організації також заявили, що закон у такій редакції фактично спрощує корупціонерам приховування активів. Також у Центрі протидії корупції нагадали, що основний автор закону Ігор Фріс — фігурант розслідування лише чотирьох місячної давності BIHUS.Info з численним майном, записаним на юросіб та родичів.

Оцінки та прогнози юристів

Юрій Бауман, адвокат, АО «Бауман Кондратюк» у спілкуванні з LB.ua прогнозує, що «тотальної темряви з доступом до інформації про майно не буде, але «електронне світло» приглушать саме там, де воно найцінніше для контролю влади. Після підписання зникнуть точні адреси об’єктів нерухомості юросіб і кадастрові номери. Контроль за цим переводиться у папір і вбиває швидкість», — сказав він.

Фото: надано авторкою Адвокат Юрій Бауман

Він додав, що також є серйозний ризик «маскування адреси» для юросіб. Нині ст. 93 ЦКУ визначає місцезнаходження як фактичне місце діяльності/офісу, тоді як закон зсуває акцент на «адресу для зв’язку».

«Це потенційно вплине на податкову звітність, підсудність, вручення кореспонденції й створює поле для широких зловживань. Наприклад, «маски шоу» для «обраних» бізнесменів. Плюс закону — менше ризику непрямого розкриття локацій оборонних/критичних об’єктів. Мінус — надто широкий «зріз» для всіх юросіб, що може посилити корупційні схеми в обороті нерухомості й землі. Цілились в одне, а вийшло рикошетом по бізнесу та людям, які захочуть придбати землю чи нерухомість», — каже Бауман.

За його словами, швидкий контроль перемикається з «клік — результат» на «запит — нотаріус — очікування». Зростуть витрати, банки при укладанні угод з операцій з нерухомим майном будуть вимагати більше довідок для верифікації, отримання яких точно ускладниться. А прості громадяни — втратять простий доступ для перевірки «на прозорість» через реєстри забудовників та власників землі.

Фото: надано авторкою Адвокат Лідія Карплюк

Лідія Карплюк, партнерка Grain Law Firm, також зауважує, що на практиці обмеження торкнуться всіх — і фізичних, і юридичних осіб.

«Це суттєво ускладнить роботу журналістів, які не матимуть змоги відстежувати нерухомість за адресою чи кадастровим номером. Фактично їм доведеться виїжджати на місцевість, щоб перевіряти наявність таких об’єктів», — каже вона LB.ua.

Ігор Ясько, адвокат, керуючий партнер ЮК Winner, також погоджується, що «поточна редакція закону створює очевидні ризики для незалежних розслідувань», — підсумовує він.

Фото: надано авторкою Адвокат Ігор Ясько

На думку юристів, виходом у цій ситуації міг би стати виключно авторизований електронний доступ до адрес і кадастрових номерів виключно для ідентифікованих користувачів(через кваліфікований електронний підпис КЕП/BankID). Такий формат доступу вже діє через «Дію». Посилення повного аудиту логів та персональною відповідальністю за зловживання могло б відсікти можливості ворога отримати інформацію до реєстрів підприємств ОПК чи критичної інфраструктури.

Хоча нардеп Ярослав Железняк («Голос»), який також голосував проти закону, наголосив, що отримати цю інформацію для ворога навіть після закриття реєстрів не буде проблемою. Реєстри вже ламалися. Просто під цим «соусом» намагаються сховати свої статки.

Наразі закон підписав спікер Руслан Стефанчук. Та тепер рішення за президентом: підписати закон у чинній редакції чи повернути його з пропозиціями.