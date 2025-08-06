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Трамп проводить розмову із президентом України Зеленським

Перемовини відбуваються через кілька годин після зустрічі Путіна та спецпредставника Трампа Віткоффа.

Трамп проводить розмову із президентом України Зеленським

6 серпня президенти США і України Дональд Трамп і Володимир Зеленський проводять телефонну розмову, пише The Guardian.

Бесіда відбувається після того, як у РФ відбулася зустріч Володимира Путіна і спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа.

  • Раніше повідомлялося, що лідери обговорять результати перемовин американської російської сторін у Москві.
  • Тим часом держсекретар США Марко Рубіо анонсував оголошення інформації про можливе введення санкцій проти РФ 6 серпня.
  • У липні Трамп заявляв, що з 8 серпня введе нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують енергоносії, які вона експортує, якщо Москва не зробить кроків з припинення війни з Україною.
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