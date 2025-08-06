Трамп проводить розмову із президентом України Зеленським

Перемовини відбуваються через кілька годин після зустрічі Путіна та спецпредставника Трампа Віткоффа.

6 серпня президенти США і України Дональд Трамп і Володимир Зеленський проводять телефонну розмову, пише The Guardian.

Бесіда відбувається після того, як у РФ відбулася зустріч Володимира Путіна і спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа.