Трамп проводить розмову із президентом України Зеленським

6 серпня президенти США і України Дональд Трамп і Володимир Зеленський проводять телефонну розмову, пише The Guardian.
Бесіда відбувається після того, як у РФ відбулася зустріч Володимира Путіна і спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа.
- Раніше повідомлялося, що лідери обговорять результати перемовин американської російської сторін у Москві.
- Тим часом держсекретар США Марко Рубіо анонсував оголошення інформації про можливе введення санкцій проти РФ 6 серпня.
- У липні Трамп заявляв, що з 8 серпня введе нові санкції проти Росії, а також проти країн, які купують енергоносії, які вона експортує, якщо Москва не зробить кроків з припинення війни з Україною.